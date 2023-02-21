Hamad Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Hammadi 12 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Mohamed Yousof Khalfan Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Hammadi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 30 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Hammadi'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Hammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2018 yılında Ittihad Kalba

30 Eylül 2019 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2020 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Wasl

Hamad Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Hammadi şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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