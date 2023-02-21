Mohamed Al Bairaq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Bairaq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Bairaq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Bairaq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Bairaq 30 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Bairaq Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Bairaq'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Bairaq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Bairaq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Bairaq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Bairaq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2020 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Wasl

Mohamed Al Bairaq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Bairaq şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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