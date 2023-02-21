Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi 23 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Ali Kaidi Ibrahim Rahma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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