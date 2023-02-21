Yousef Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Ahmed 27 Nisan 1994 tarihinde Al-Ain şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Ahmed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yousef Ahmed'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousef Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wasl

Yousef Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Ahmed şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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