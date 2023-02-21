Sana Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sana Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sana Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sana Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sana Gomes 9 Temmuz 2002 tarihinde Bisáu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Saná Dafa Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sana Gomes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondo Victory yapmaktadır. Sana Gomes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sana Gomes'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sana Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sana Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sana Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sana Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real SC U17

1 Temmuz 2019 yılında Alverca U19

1 Temmuz 2021 yılında Portimonense 23

1 Ocak 2022 yılında Portimonense

18 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

Sana Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sana Gomes şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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