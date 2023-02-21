Hassan Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Mohammed 10 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Mohammed Hassan Taher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Mohammed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Hassan Mohammed'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wasl

Hassan Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Mohammed şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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