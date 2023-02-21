Suhail Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suhail Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suhail Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suhail Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suhail Abdulla 26 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Suhail Abdulla Ibrahim Al-Mutawaa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suhail Abdulla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Suhail Abdulla'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Suhail Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suhail Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suhail Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suhail Abdulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2021 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında Al-Wasl

Suhail Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suhail Abdulla şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Suhail Abdulla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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