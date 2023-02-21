Khaled Saif Al Senani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Saif Al Senani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Saif Al Senani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Saif Al Senani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Saif Al Senani 4 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khaled Saif Hamad Ali Al-Senani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Saif Al Senani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khaled Saif Al Senani'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Khaled Saif Al Senani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Saif Al Senani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Saif Al Senani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Saif Al Senani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Dhafra FC

1 Ocak 2014 yılında Al-Jazira

17 Temmuz 2018 yılında Al-Dhafra FC

13 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

18 Ocak 2023 yılında Al-Dhafra FC

19 Ocak 2023 yılında Al-Wasl

Khaled Saif Al Senani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Saif Al Senani şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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