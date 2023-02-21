Salem Juma Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Juma Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Juma Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Juma Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Juma Awad 25 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Salem Juma Awad Mubarak Al Azizi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Juma Awad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Salem Juma Awad'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salem Juma Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Juma Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salem Juma Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Juma Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Wasl

Salem Juma Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Juma Awad şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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