Mohamed Al Akberi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Akberi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Akberi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Akberi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Akberi 15 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Salman Abdulla Salman Al Akberi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Akberi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Akberi'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Akberi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Akberi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Akberi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Akberi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nasr SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Wasl

Mohamed Al Akberi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Akberi şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Al Akberi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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