Rodrigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo 14 Kasım 2002 tarihinde Humaitá şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Oliveira de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Rodrigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

Rodrigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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