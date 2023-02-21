Abdulrahman Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrahman Saleh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulrahman Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Saleh 3 Haziran 1999 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman Saleh Radi Reda Khamis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Saleh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Saleh'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulrahman Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

Abdulrahman Saleh kimdir

Abdulrahman Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Saleh şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Abdulrahman Saleh nereli

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