Hazza Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazza Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazza Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazza Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazza Salem 19 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hazza Salem Mohammed Saeed Al-Faresi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazza Salem Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hazza Salem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hazza Salem'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hazza Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazza Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hazza Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazza Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2015 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

16 Ağustos 2020 yılında Khor Fakkan

31 Ağustos 2021 yılında Dibba Fujairah

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

Hazza Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazza Salem şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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