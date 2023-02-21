Siaka Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siaka Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siaka Sidibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siaka Sidibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siaka Sidibe 24 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siaka Sidibe Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondo Victory yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Siaka Sidibe'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siaka Sidibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siaka Sidibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siaka Sidibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siaka Sidibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2022 yılında Al-Wasl

Siaka Sidibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siaka Sidibe şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Siaka Sidibe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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