Geronimo Poblete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Poblete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geronimo Poblete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geronimo Poblete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geronimo Poblete 2 Ocak 1993 tarihinde Tupungato şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gerónimo Gastón Poblete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geronimo Poblete Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Geronimo Poblete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Geronimo Poblete'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geronimo Poblete Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pobletegero93/

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Geronimo Poblete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geronimo Poblete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Geronimo Poblete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geronimo Poblete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CA Colón

6 Temmuz 2017 yılında FC Metz

8 Ağustos 2018 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2020 yılında FC Metz

29 Ekim 2020 yılında La Serena

19 Şubat 2021 yılında Vélez Sarsfield

15 Ocak 2022 yılında Metalist

17 Mart 2022 yılında Independiente

30 Haziran 2022 yılında Metalist

30 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

Geronimo Poblete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geronimo Poblete şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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