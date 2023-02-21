Gabrielzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabrielzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabrielzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabrielzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabrielzinho 29 Eylül 1996 tarihinde Araçatuba (SP) şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Airton de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabrielzinho Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Gabrielzinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabrielzinho'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabrielzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabrielzinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabrielzinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabrielzinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2016 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2016 yılında Linense-SP

25 Temmuz 2017 yılında Rio Ave FC

31 Ocak 2020 yılında Moreirense

31 Temmuz 2020 yılında Rio Ave FC

11 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

Gabrielzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabrielzinho şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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