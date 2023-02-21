Ali Ahmad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ahmad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ahmad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ahmad 14 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Ibrahim Moosa Ahmad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ahmad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Ahmad'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Ahmad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ahmad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Ahmad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ahmad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

Ali Ahmad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ahmad şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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