Ali Salmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Salmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Salmin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Salmin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Salmin 4 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Hassan Ali Salmin Al Blooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Salmin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2eleven Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Ali Salmin'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Salmin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Salmin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ali Salmin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Salmin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Wasl

Ali Salmin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Salmin şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ali Salmin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 5 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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