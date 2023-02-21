Soufiane Bouftini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Bouftini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soufiane Bouftini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soufiane Bouftini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soufiane Bouftini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Bouftini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soufiane Bouftini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Bouftini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Bouftini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Bouftini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Bouftini 3 Mayıs 1994 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Bouftini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athletes first yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane Bouftini'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soufiane Bouftini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Bouftini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Soufiane Bouftini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Bouftini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Beni Mellal

2 Kasım 2017 yılında Hassania

28 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

Soufiane Bouftini kimdir

Soufiane Bouftini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Bouftini şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Soufiane Bouftini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Soufiane Bouftini nereli

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