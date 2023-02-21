Felipe Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Gutierrez 8 Ekim 1990 tarihinde Quintero şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Alejandro Gutiérrez Leiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Gutierrez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Felipe Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Gutierrez'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/feligutierrezUC

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http://www.instagram.com/feligutierrezleiva/

Felipe Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında U. Católica

1 Temmuz 2012 yılında Twente

6 Temmuz 2016 yılında Betis

28 Mart 2017 yılında Internacional

31 Aralık 2017 yılında Betis

6 Şubat 2018 yılında Kansas City

19 Mart 2021 yılında U. Católica

3 Ağustos 2022 yılında Colorado

31 Aralık 2022 yılında U. Católica

7 Şubat 2023 yılında Al-Wasl

Felipe Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Gutierrez şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Felipe Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 14 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 4 gol atmıştır.

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