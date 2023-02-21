Rashed Fuad Ayoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Fuad Ayoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Fuad Ayoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Fuad Ayoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Fuad Ayoun 6 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Fuad Ayoun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Rashed Fuad Ayoun'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashed Fuad Ayoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Fuad Ayoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rashed Fuad Ayoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Fuad Ayoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Wasl

Rashed Fuad Ayoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Fuad Ayoun şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.