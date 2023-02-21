Julian Glavocic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Glavocic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Glavocic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Glavocic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Glavocic 7 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Glavocic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Glavocic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Glavocic'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julian Glavocic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Glavocic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında CA Colón II
22 Ocak 2023 yılında Al-Wasl
Julian Glavocic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Glavocic şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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