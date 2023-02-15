4 yıllık bölümler arasında yer alan Odyoloji (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Odyoloji (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Odyoloji (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Odyoloji (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|353,3291
|170.279
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|340,8452
|192.864
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|330,4892
|214.285
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|329,4602
|216.558
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|328,6081
|218.446
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|328,3508
|219.045
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|326,0622
|224.166
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|323,5807
|229.911
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|320,5891
|237.099
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|315,0742
|250.819
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|314,1954
|253.002
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|313,1166
|255.895
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|311,7634
|259.558
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|310,6891
|262.481
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|309,5088
|265.775
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|307,1205
|272.495
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|306,7211
|273.604
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|306,1382
|275.218
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|304,9353
|278.828
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|304,3059
|280.656
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|303,4534
|283.067
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|298,8307
|297.165
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|294,5435
|311.064
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|293,6394
|314.082
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|292,8711
|316.597
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|291,6460
|320.741
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|264,5636
|434.346
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|264,2465
|435.960
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|258,4914
|467.532
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|257,0035
|476.172
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|256,7469
|477.670
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|252,4070
|505.010
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|251,7227
|509.537
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|249,7036
|523.084
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|248,3515
|532.753
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|247,4329
|539.398
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|246,9033
|543.316
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|245,6154
|552.865
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 22
|238,7174
|608.934
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|229,8158
|693.765
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.