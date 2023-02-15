4 yıllık bölümler arasında yer alan Odyoloji (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Odyoloji (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Odyoloji (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Odyoloji (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 353,3291 170.279 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 340,8452 192.864 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 330,4892 214.285 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 329,4602 216.558 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 328,6081 218.446 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 328,3508 219.045 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 326,0622 224.166 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 323,5807 229.911 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 320,5891 237.099 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 315,0742 250.819 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 314,1954 253.002 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 313,1166 255.895 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 311,7634 259.558 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 310,6891 262.481 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 309,5088 265.775 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 307,1205 272.495 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 306,7211 273.604 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 306,1382 275.218 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 304,9353 278.828 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 304,3059 280.656 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 303,4534 283.067 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 298,8307 297.165 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 294,5435 311.064 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 293,6394 314.082 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 292,8711 316.597 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 291,6460 320.741 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 264,5636 434.346 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 264,2465 435.960 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 258,4914 467.532 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 257,0035 476.172 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 256,7469 477.670 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 252,4070 505.010 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 251,7227 509.537 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 249,7036 523.084 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 248,3515 532.753 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 247,4329 539.398 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 246,9033 543.316 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 245,6154 552.865 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 238,7174 608.934 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 229,8158 693.765 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Odyoloji (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 9 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.