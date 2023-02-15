4 yıllık bölümler arasında yer alan Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Odyoloji (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Odyoloji (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 318,8540 241.395 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Odyoloji (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 310,7193 262.420 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Odyoloji (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 294,4247 311.450 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Odyoloji (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 262,9707 442.621 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyoloji (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 235,6088 636.847 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Odyoloji (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 216,4718 848.050

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.