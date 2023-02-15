4 yıllık bölümler arasında yer alan Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|280,5375
|361.695
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|271,6273
|399.962
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|269,8396
|408.379
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|264,2097
|436.145
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|260,2604
|457.447
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|253,7951
|496.098
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|252,7948
|502.433
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|248,9997
|528.062
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|247,6627
|537.676
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.