4 yıllık bölümler arasında yer alan Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 280,5375 361.695 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 271,6273 399.962 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 269,8396 408.379 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 264,2097 436.145 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 260,2604 457.447 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 253,7951 496.098 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 252,7948 502.433 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 248,9997 528.062 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 247,6627 537.676

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.