4 yıllık bölümler arasında yer alan Orman Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Orman Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Orman Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Orman Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|300,9284
|290.704
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|291,5920
|320.920
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|291,5579
|321.037
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|290,8393
|323.569
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|284,0672
|348.010
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|283,5988
|349.787
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|283,2933
|350.982
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|280,7308
|360.962
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|279,7220
|365.059
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|277,0256
|376.103
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|273,0322
|393.532
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|270,0852
|407.194
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Orman Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|200,1758
|1.064.670
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.