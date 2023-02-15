(4 Yıllık) Orman Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Orman Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Orman Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Orman Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Orman Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Orman Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Orman Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26300,9284290.704
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52291,5920320.920
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82291,5579321.037
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41290,8393323.569
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31284,0672348.010
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82283,5988349.787
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31283,2933350.982
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 36280,7308360.962
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31279,7220365.059
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31277,0256376.103
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31273,0322393.532
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31270,0852407.194
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Orman Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2200,17581.064.670

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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