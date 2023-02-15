4 yıllık bölümler arasında yer alan Orman Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Orman Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Orman Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Orman Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 300,9284 290.704 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 291,5920 320.920 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 291,5579 321.037 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 290,8393 323.569 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 284,0672 348.010 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 283,5988 349.787 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 283,2933 350.982 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 280,7308 360.962 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 279,7220 365.059 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 277,0256 376.103 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 273,0322 393.532 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 270,0852 407.194 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Orman Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 200,1758 1.064.670

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.