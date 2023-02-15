4 yıllık bölümler arasında yer alan Ortez ve Protez Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ortez ve Protez bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ortez ve Protez bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Ortez ve Protez Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ortez ve Protez (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 317,3262 245.173 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Ortez ve Protez (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 301,4235 289.213 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ortez ve Protez (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 291,8049 320.211 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Ortez ve Protez (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 285,9329 341.095 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ortez ve Protez (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 238,2926 612.702

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.