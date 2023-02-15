4 yıllık bölümler arasında yer alan Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Otomotiv Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Otomotiv Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|407,5450
|97.802
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|391,9483
|115.405
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|64+2 / 66
|386,2361
|122.402
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|375,6868
|136.175
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|364,0967
|152.884
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|322,0400
|233.618
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|311,6403
|259.899
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|311,0324
|261.546
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|301,5281
|288.873
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 23
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.