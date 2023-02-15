4 yıllık bölümler arasında yer alan Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Otomotiv Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Otomotiv Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 407,5450 97.802 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 391,9483 115.405 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 64+2 / 66 386,2361 122.402 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 375,6868 136.175 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 364,0967 152.884 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 322,0400 233.618 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 311,6403 259.899 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 311,0324 261.546 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 301,5281 288.873 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 12 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 13 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 23 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Otomotiv Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.