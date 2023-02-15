4 yıllık bölümler arasında yer alan Perfüzyon Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Perfüzyon bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Perfüzyon bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Perfüzyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Perfüzyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 314,7941 251.511 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Perfüzyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 306,2975 274.785 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Perfüzyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 236,4375 629.177 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Perfüzyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 232,8727 662.969

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.