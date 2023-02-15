4 yıllık bölümler arasında yer alan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 455,3004 51.958 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 428,2142 76.573 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 383,2466 126.099 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 317,6170 244.427 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

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