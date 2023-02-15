4 yıllık bölümler arasında yer alan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|455,3004
|51.958
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|428,2142
|76.573
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|383,2466
|126.099
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|317,6170
|244.427
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.