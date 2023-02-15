4 yıllık bölümler arasında yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Peyzaj Mimarlığı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Peyzaj Mimarlığı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|389,3406
|118.553
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|305,1366
|278.254
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|295,3347
|308.427
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|291,2426
|322.104
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|287,4074
|335.811
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|287,3730
|335.930
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|282,6035
|353.604
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|280,3550
|362.424
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|278,3101
|370.817
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|272,0155
|398.127
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|267,7320
|418.428
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|267,6702
|418.727
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|258,7586
|466.010
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|257,8610
|471.116
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|256,8117
|477.313
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|255,9422
|482.563
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|253,9359
|495.212
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|253,8555
|495.711
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|251,4650
|511.220
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|250,5748
|517.152
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|247,7763
|536.843
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|243,8481
|566.390
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|243,8465
|566.406
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|243,6287
|568.078
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|243,2207
|571.299
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|242,8022
|574.635
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|242,0096
|581.085
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|241,6351
|584.136
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|240,9353
|590.050
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|240,7320
|591.715
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|239,6812
|600.545
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|239,4820
|602.285
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|237,6618
|618.257
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|235,0133
|642.411
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|234,7050
|645.265
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|234,4695
|647.467
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|234,4461
|647.704
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|232,8919
|662.796
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|230,6042
|685.781
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|202,5467
|1.032.166
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.