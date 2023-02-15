(4 Yıllık) Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Peyzaj Mimarlığı bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Peyzaj Mimarlığı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Peyzaj Mimarlığı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62389,3406118.553
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72305,1366278.254
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67295,3347308.427
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77291,2426322.104
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72287,4074335.811
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41287,3730335.930
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41282,6035353.604
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72280,3550362.424
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72278,3101370.817
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62272,0155398.127
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62267,7320418.428
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72267,6702418.727
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41258,7586466.010
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72257,8610471.116
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72256,8117477.313
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62255,9422482.563
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41253,9359495.212
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72253,8555495.711
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72251,4650511.220
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52250,5748517.152
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82247,7763536.843
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52243,8481566.390
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52243,8465566.406
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52243,6287568.078
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52243,2207571.299
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62242,8022574.635
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41242,0096581.085
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41241,6351584.136
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41240,9353590.050
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52240,7320591.715
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41239,6812600.545
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52239,4820602.285
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41237,6618618.257
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41235,0133642.411
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5234,7050645.265
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62234,4695647.467
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21234,4461647.704
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41232,8919662.796
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41230,6042685.781
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5202,54671.032.166
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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