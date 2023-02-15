4 yıllık bölümler arasında yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Peyzaj Mimarlığı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Peyzaj Mimarlığı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 389,3406 118.553 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 305,1366 278.254 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 295,3347 308.427 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 291,2426 322.104 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 287,4074 335.811 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 287,3730 335.930 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 282,6035 353.604 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 280,3550 362.424 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 278,3101 370.817 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 272,0155 398.127 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 267,7320 418.428 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 267,6702 418.727 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 258,7586 466.010 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 257,8610 471.116 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 256,8117 477.313 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 255,9422 482.563 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 253,9359 495.212 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 253,8555 495.711 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 251,4650 511.220 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 250,5748 517.152 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 247,7763 536.843 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 243,8481 566.390 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 243,8465 566.406 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 243,6287 568.078 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 243,2207 571.299 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 242,8022 574.635 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 242,0096 581.085 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 241,6351 584.136 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 240,9353 590.050 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 240,7320 591.715 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 239,6812 600.545 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 239,4820 602.285 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 237,6618 618.257 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 235,0133 642.411 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 234,7050 645.265 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 234,4695 647.467 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 234,4461 647.704 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 232,8919 662.796 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 230,6042 685.781 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 202,5467 1.032.166 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

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