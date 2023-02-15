4 yıllık bölümler arasında yer alan Pilotaj (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Pilotaj (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Pilotaj (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Pilotaj (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 537,7123 1.450 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 5+1 / 6 532,6161 2.457 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 520,8950 6.305 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 519,0037 7.153 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 509,4678 11.801 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 328,4191 218.873 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 262,1331 447.063 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 258,3269 468.465 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Pilotaj (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 237,9849 615.391

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