4 yıllık bölümler arasında yer alan Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Pilotaj (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Pilotaj (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|524,6724
|4.806
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|524,5286
|4.861
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|517,5766
|7.769
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|516,9406
|8.043
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|514,5892
|9.159
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|506,7931
|13.319
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|505,1981
|14.237
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|315,4276
|249.949
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|271,1671
|402.071
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 22
|263,0222
|442.377
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|260,6434
|455.340
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|252,3385
|505.455
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|250,0366
|520.779
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|229,7851
|694.070
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.