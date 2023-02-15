4 yıllık bölümler arasında yer alan Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Pilotaj (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Pilotaj (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 524,6724 4.806 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 524,5286 4.861 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 517,5766 7.769 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 516,9406 8.043 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 514,5892 9.159 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 506,7931 13.319 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 505,1981 14.237 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 315,4276 249.949 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 271,1671 402.071 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 263,0222 442.377 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 260,6434 455.340 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 252,3385 505.455 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 250,0366 520.779 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Pilotaj (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 229,7851 694.070

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.