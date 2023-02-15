4 yıllık bölümler arasında yer alan Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Su Ürünleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Su Ürünleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|268,3078
|415.650
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|261,7520
|449.160
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|257,5371
|473.007
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|247,4973
|538.892
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|246,8007
|544.083
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|244,8254
|558.916
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|244,5125
|561.342
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|243,4625
|569.401
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|239,5075
|602.054
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|239,1289
|605.363
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|238,3913
|611.807
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|235,5063
|637.756
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|233,5838
|656.084
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|227,9792
|713.224
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|226,6551
|727.699
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|211,4292
|912.507
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.