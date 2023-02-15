4 yıllık bölümler arasında yer alan Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Su Ürünleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Su Ürünleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 268,3078 415.650 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 261,7520 449.160 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 257,5371 473.007 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 247,4973 538.892 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 246,8007 544.083 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 244,8254 558.916 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 244,5125 561.342 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 243,4625 569.401 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 239,5075 602.054 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 239,1289 605.363 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 238,3913 611.807 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 235,5063 637.756 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 233,5838 656.084 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 227,9792 713.224 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 226,6551 727.699 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 211,4292 912.507 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.