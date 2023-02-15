4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 259,8409 459.788 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 255,5688 484.809 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 252,5093 504.329 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 248,0190 535.137 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 241,7225 583.430 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 238,0820 614.541 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 232,2397 669.283 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 217,1644 839.264

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.