4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|259,8409
|459.788
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|255,5688
|484.809
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|252,5093
|504.329
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|248,0190
|535.137
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|241,7225
|583.430
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|238,0820
|614.541
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|232,2397
|669.283
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|217,1644
|839.264
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.