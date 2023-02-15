4 yıllık bölümler arasında yer alan Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 338,9269 196.679 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 298,4989 298.215 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 292,4793 317.925 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 260,9761 453.456 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 258,5537 467.148

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.