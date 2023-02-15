4 yıllık bölümler arasında yer alan Veterinerlik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Veterinerlik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Veterinerlik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Veterinerlik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|458,4582
|49.281
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|165+5 / 170
|443,8349
|62.045
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|434,0900
|70.985
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|431,9155
|73.004
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|423,2827
|81.515
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|423,2431
|81.564
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|412,9608
|92.052
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|150+4 / 154
|412,4523
|92.568
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|407,5865
|97.765
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|401,0343
|104.902
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (Kiraz) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|400,3815
|105.680
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|399,6500
|106.439
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|397,8421
|108.555
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|394,6047
|112.279
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|391,7686
|115.615
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|390,2702
|117.428
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|385,5731
|123.216
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|383,9976
|125.201
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|382,6251
|126.882
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Veterinerlik (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|381,6299
|128.212
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|381,2129
|128.736
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|377,4842
|133.663
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|377,1397
|134.129
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|376,0469
|135.671
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (Ereğli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|374,8877
|137.305
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|367,3846
|148.000
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|365,0648
|151.456
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|362,9994
|154.536
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|362,4495
|155.371
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|361,5280
|156.785
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|357,0179
|163.964
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|353,8070
|169.444
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|348,5690
|178.464
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|334,1217
|206.575
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Veterinerlik (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|329,8992
|215.596
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Veterinerlik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|313,1057
|255.924
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|55+0 / 55
|292,4051
|318.196
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.