4 yıllık bölümler arasında yer alan Veterinerlik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Veterinerlik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Veterinerlik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Veterinerlik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 458,4582 49.281 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 165+5 / 170 443,8349 62.045 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 434,0900 70.985 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 431,9155 73.004 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 423,2827 81.515 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 423,2431 81.564 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 412,9608 92.052 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 412,4523 92.568 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 407,5865 97.765 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 401,0343 104.902 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (Kiraz) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 400,3815 105.680 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 399,6500 106.439 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 397,8421 108.555 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 394,6047 112.279 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 391,7686 115.615 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 390,2702 117.428 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 385,5731 123.216 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 383,9976 125.201 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 382,6251 126.882 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Veterinerlik (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 381,6299 128.212 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 381,2129 128.736 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 377,4842 133.663 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 377,1397 134.129 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 376,0469 135.671 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (Ereğli) (5 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 374,8877 137.305 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 367,3846 148.000 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 365,0648 151.456 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 362,9994 154.536 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 362,4495 155.371 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 361,5280 156.785 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 357,0179 163.964 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 353,8070 169.444 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 348,5690 178.464 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Veterinerlik (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 334,1217 206.575 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Veterinerlik (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 329,8992 215.596 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Veterinerlik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 313,1057 255.924 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Veterinerlik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 55+0 / 55 292,4051 318.196

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.