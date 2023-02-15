4 yıllık bölümler arasında yer alan Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yapay Zeka Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yapay Zeka Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 533,3558 2.291 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 522,3068 5.735 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 520,4597 6.489 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 515,9544 8.482 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 484,5341 28.292 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 468,4403 40.963 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 461,2975 46.883 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 445,0492 60.990 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 403,2687 102.437 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 330,9688 213.312

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.