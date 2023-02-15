4 yıllık bölümler arasında yer alan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 536,3709 1.686 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 489,7373 24.481 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Haberin Devamı SAYISAL 2+0 / 2 472,8396 37.359

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.