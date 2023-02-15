4 yıllık bölümler arasında yer alan Yazılım Geliştirme Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yazılım Geliştirme bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yazılım Geliştirme bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Yazılım Geliştirme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 455,8529 51.484 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 412,1169 92.951 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 308,0135 269.939 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 296,4280 304.833 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Geliştirme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 295,5909 307.587

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.