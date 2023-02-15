(4 Yıllık) Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Yazılım Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yazılım Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15522,46175.678
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12508,588112.308
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10495,718420.329
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8494,574921.059
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11488,479125.379
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12481,046230.943
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12480,356531.484
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8479,810531.902
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26477,779233.483
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41476,606534.400
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8474,481236.106
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8473,999536.469
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8470,362139.361
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7470,356839.365
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7467,442441.854
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11467,124142.078
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28467,090042.110
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8464,876643.936
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7464,620644.137
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11463,841244.786
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9462,222446.056
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77462,184746.098
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11461,747046.468
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9460,700847.394
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12457,689649.941
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10457,400650.172
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15457,134350.406
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62456,537450.908
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62454,748052.434
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11452,745354.204
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12452,692954.262
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8452,193654.699
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8449,959956.623
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15448,066658.319
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41446,627859.629
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6446,067160.112
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58442,671763.132
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL67+0 / 67442,106463.652
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9441,461964.244
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11440,982864.699
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 22439,709065.866
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58437,597267.755
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40431,607673.309
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9430,213674.648
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62429,406575.415
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62429,136275.685
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6428,676276.113
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40425,774478.971
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL44+0 / 44425,299579.478
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58423,007181.815
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47422,168382.624
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67422,013682.749
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72419,229885.478
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1417,196187.521
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20413,340691.655
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62411,042194.097
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31410,421994.751
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68409,886595.317
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL57+0 / 57408,249397.038
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15406,102599.393
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5404,0754101.546
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13398,6277107.632
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82398,4761107.812
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72398,2238108.098
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41397,9969108.379
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62396,2356110.403
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 36395,7950110.906
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62393,0572114.090
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL55+2 / 57392,5028114.748
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20390,9725116.565
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL48+0 / 48389,8806117.887
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47387,8498120.358
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2384,3072124.816
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20383,0982126.297
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28382,7504126.734
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62382,3507127.232
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59381,0062129.005
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40380,1147130.158
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41378,2357132.669
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82375,1536136.962
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42373,9928138.609
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37372,7633140.232
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5372,4358140.672
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9369,6233144.679
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68368,1602146.874
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62357,8863162.507
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40356,9107164.139
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42356,7049164.485
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5356,5864164.691
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19355,6426166.272
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL58+0 / 58351,9240172.660
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1348,1445179.273
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43347,0910181.172
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10341,4070191.781
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38341,2020192.195
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8337,7176199.103
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59337,3452199.916
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37337,0409200.559
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 1DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23334,7336205.281
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41334,6618205.424
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20334,1913206.428
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20332,6202209.727
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11332,5475209.882
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42332,1535210.778
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14331,0327213.170
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51329,4157216.650
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35327,1091221.854
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42326,9057222.293
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6324,7690227.138
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10324,1197228.712
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1324,0615228.856
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8323,9295229.150
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9322,6875232.075
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51322,0873233.488
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59317,9551243.586
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10312,2342258.283
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL85+0 / 85310,5615262.813
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL73+0 / 73309,0718266.961
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30308,4160268.833
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 2DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 6DolmadıDolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 1DolmadıDolmadı
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 1DolmadıDolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 3DolmadıDolmadı
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 20DolmadıDolmadı
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 23DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 1DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 16DolmadıDolmadı
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 4DolmadıDolmadı
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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