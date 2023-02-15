4 yıllık bölümler arasında yer alan Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yazılım Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 522,4617 5.678 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 508,5881 12.308 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 495,7184 20.329 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 494,5749 21.059 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 488,4791 25.379 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 481,0462 30.943 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 480,3565 31.484 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 479,8105 31.902 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 477,7792 33.483 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 476,6065 34.400 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 474,4812 36.106 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 473,9995 36.469 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 470,3621 39.361 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 470,3568 39.365 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 467,4424 41.854 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 467,1241 42.078 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 467,0900 42.110 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 464,8766 43.936 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 464,6206 44.137 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 463,8412 44.786 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 462,2224 46.056 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 462,1847 46.098 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 461,7470 46.468 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 460,7008 47.394 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 457,6896 49.941 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 457,4006 50.172 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 457,1343 50.406 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 456,5374 50.908 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 454,7480 52.434 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 452,7453 54.204 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 452,6929 54.262 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 452,1936 54.699 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 449,9599 56.623 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 448,0666 58.319 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 446,6278 59.629 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 446,0671 60.112 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 442,6717 63.132 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 67+0 / 67 442,1064 63.652 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 441,4619 64.244 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 440,9828 64.699 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 439,7090 65.866 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 437,5972 67.755 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 431,6076 73.309 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 430,2136 74.648 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 429,4065 75.415 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 429,1362 75.685 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 428,6762 76.113 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 425,7744 78.971 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 44+0 / 44 425,2995 79.478 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 423,0071 81.815 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 422,1683 82.624 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 422,0136 82.749 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 419,2298 85.478 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 417,1961 87.521 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 413,3406 91.655 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 411,0421 94.097 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 410,4219 94.751 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 409,8865 95.317 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 57+0 / 57 408,2493 97.038 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 406,1025 99.393 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 404,0754 101.546 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 398,6277 107.632 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 398,4761 107.812 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 398,2238 108.098 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 397,9969 108.379 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 396,2356 110.403 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 395,7950 110.906 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 393,0572 114.090 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 392,5028 114.748 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 390,9725 116.565 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 389,8806 117.887 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 387,8498 120.358 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 384,3072 124.816 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 383,0982 126.297 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 382,7504 126.734 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 382,3507 127.232 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 381,0062 129.005 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 380,1147 130.158 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 378,2357 132.669 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 375,1536 136.962 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 373,9928 138.609 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 372,7633 140.232 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 372,4358 140.672 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 369,6233 144.679 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 368,1602 146.874 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 357,8863 162.507 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 356,9107 164.139 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 356,7049 164.485 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 356,5864 164.691 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 355,6426 166.272 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 58+0 / 58 351,9240 172.660 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 348,1445 179.273 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 347,0910 181.172 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 341,4070 191.781 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 341,2020 192.195 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 337,7176 199.103 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 337,3452 199.916 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 337,0409 200.559 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 334,7336 205.281 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 334,6618 205.424 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 334,1913 206.428 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 332,6202 209.727 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 332,5475 209.882 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 332,1535 210.778 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 331,0327 213.170 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 329,4157 216.650 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 327,1091 221.854 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 326,9057 222.293 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 324,7690 227.138 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 324,1197 228.712 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 324,0615 228.856 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 323,9295 229.150 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 322,6875 232.075 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 322,0873 233.488 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 317,9551 243.586 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 312,2342 258.283 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 310,5615 262.813 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 73+0 / 73 309,0718 266.961 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 308,4160 268.833 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 20 Dolmadı Dolmadı Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 23 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 16 Dolmadı Dolmadı Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

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