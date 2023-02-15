4 yıllık bölümler arasında yer alan Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yazılım Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Yazılım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|522,4617
|5.678
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|508,5881
|12.308
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|495,7184
|20.329
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|494,5749
|21.059
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|488,4791
|25.379
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|481,0462
|30.943
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|480,3565
|31.484
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|479,8105
|31.902
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|477,7792
|33.483
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|476,6065
|34.400
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|474,4812
|36.106
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|473,9995
|36.469
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|470,3621
|39.361
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|470,3568
|39.365
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|467,4424
|41.854
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|467,1241
|42.078
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|467,0900
|42.110
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|464,8766
|43.936
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|464,6206
|44.137
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|463,8412
|44.786
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|462,2224
|46.056
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|462,1847
|46.098
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|461,7470
|46.468
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|460,7008
|47.394
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|457,6896
|49.941
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|457,4006
|50.172
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|457,1343
|50.406
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|456,5374
|50.908
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|454,7480
|52.434
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|452,7453
|54.204
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|452,6929
|54.262
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|452,1936
|54.699
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|449,9599
|56.623
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|448,0666
|58.319
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|446,6278
|59.629
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|446,0671
|60.112
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|442,6717
|63.132
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|67+0 / 67
|442,1064
|63.652
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|441,4619
|64.244
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|440,9828
|64.699
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 22
|439,7090
|65.866
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|437,5972
|67.755
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|431,6076
|73.309
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|430,2136
|74.648
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|429,4065
|75.415
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|429,1362
|75.685
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|428,6762
|76.113
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|425,7744
|78.971
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|44+0 / 44
|425,2995
|79.478
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|423,0071
|81.815
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|422,1683
|82.624
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|422,0136
|82.749
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|419,2298
|85.478
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|417,1961
|87.521
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|413,3406
|91.655
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|411,0421
|94.097
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|410,4219
|94.751
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|409,8865
|95.317
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|57+0 / 57
|408,2493
|97.038
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|406,1025
|99.393
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|404,0754
|101.546
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|398,6277
|107.632
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|398,4761
|107.812
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|398,2238
|108.098
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|397,9969
|108.379
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|396,2356
|110.403
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|395,7950
|110.906
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|393,0572
|114.090
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|392,5028
|114.748
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|390,9725
|116.565
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|389,8806
|117.887
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|387,8498
|120.358
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|384,3072
|124.816
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|383,0982
|126.297
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|382,7504
|126.734
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|382,3507
|127.232
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|381,0062
|129.005
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|380,1147
|130.158
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|378,2357
|132.669
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|375,1536
|136.962
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|373,9928
|138.609
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|372,7633
|140.232
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|372,4358
|140.672
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|369,6233
|144.679
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|368,1602
|146.874
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|357,8863
|162.507
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|356,9107
|164.139
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|356,7049
|164.485
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|356,5864
|164.691
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|355,6426
|166.272
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|58+0 / 58
|351,9240
|172.660
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|348,1445
|179.273
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|347,0910
|181.172
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|341,4070
|191.781
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|341,2020
|192.195
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|337,7176
|199.103
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|337,3452
|199.916
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|337,0409
|200.559
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|23+0 / 23
|334,7336
|205.281
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|334,6618
|205.424
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|334,1913
|206.428
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|332,6202
|209.727
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|332,5475
|209.882
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|332,1535
|210.778
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|331,0327
|213.170
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|329,4157
|216.650
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|327,1091
|221.854
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|326,9057
|222.293
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|324,7690
|227.138
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|324,1197
|228.712
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|324,0615
|228.856
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|323,9295
|229.150
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|322,6875
|232.075
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|322,0873
|233.488
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|317,9551
|243.586
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|312,2342
|258.283
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+0 / 85
|310,5615
|262.813
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|73+0 / 73
|309,0718
|266.961
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|308,4160
|268.833
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 23
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yazılım Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.