4 yıllık bölümler arasında yer alan Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 330,7867 213.684 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 320,9335 236.281 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 309,0794 266.942 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 18+1 / 19 308,0001 269.981 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 300,5547 291.870 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 298,0335 299.696

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.