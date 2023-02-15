4 yıllık bölümler arasında yer alan Zootekni Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Zootekni bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Zootekni bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Zootekni Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 266,3336 425.387 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 262,8507 443.239 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 257,8106 471.391 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 257,2759 474.554 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 253,1049 500.464 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 248,9423 528.474 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 245,9882 550.158 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 245,3138 555.120 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 242,9264 573.688 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 242,6965 575.499 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 242,1295 580.146 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 241,3566 586.532 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 240,0215 597.675 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 239,8788 598.840 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 234,8419 643.979 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 231,0756 680.919 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 230,1859 689.926 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 230,1447 690.331 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 229,5299 696.748 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 229,0413 701.949 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 228,0322 712.612 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Zootekni (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 223,8765 759.111 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Zootekni (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 222,9089 770.168

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.