4 yıllık bölümler arasında yer alan Zootekni Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Zootekni bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Zootekni bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Zootekni Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|266,3336
|425.387
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|262,8507
|443.239
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|257,8106
|471.391
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|257,2759
|474.554
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|253,1049
|500.464
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|248,9423
|528.474
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|245,9882
|550.158
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|245,3138
|555.120
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|242,9264
|573.688
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|242,6965
|575.499
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|242,1295
|580.146
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|241,3566
|586.532
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|240,0215
|597.675
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|239,8788
|598.840
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|234,8419
|643.979
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|231,0756
|680.919
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|230,1859
|689.926
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|230,1447
|690.331
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|229,5299
|696.748
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|229,0413
|701.949
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|228,0322
|712.612
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|223,8765
|759.111
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Zootekni (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|222,9089
|770.168
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.