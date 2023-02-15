4 yıllık bölümler arasında yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Şehir ve Bölge Planlama bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Şehir ve Bölge Planlama bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 415,6450 89.101 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 386,0056 122.666 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 370,7637 143.053 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 363,6157 153.639 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 332,9463 209.019 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 321,8650 234.041 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 319,1135 240.782 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 301,6093 288.618 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 296,0762 306.022 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 289,5067 328.324 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 287,8991 334.005 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 284,4800 346.508 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 279,3310 366.697 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 271,3793 401.089 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 270,2538 406.371 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 269,1764 411.496 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 264,8337 432.982 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 261,3624 451.248 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 258,7653 465.966 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 252,6776 503.197 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 248,7908 529.591 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 248,7260 530.088 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 247,3517 540.013 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 246,7157 544.692 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 243,1499 571.909 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 240,7309 591.723 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 235,4618 638.200 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 231,9209 672.395 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 229,1491 700.847 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 228,3577 709.140 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 228,3178 709.545 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 227,5845 717.442 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 226,7862 726.262 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 226,6131 728.159 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 222,8894 770.402 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 215,5850 859.040 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 212,5073 898.416 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 209,0112 944.602 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 205,8582 986.936 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 195,2476 1.132.318

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.