4 yıllık bölümler arasında yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Şehir ve Bölge Planlama bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Şehir ve Bölge Planlama bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|415,6450
|89.101
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|386,0056
|122.666
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|370,7637
|143.053
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|363,6157
|153.639
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|332,9463
|209.019
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|321,8650
|234.041
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|319,1135
|240.782
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|301,6093
|288.618
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|296,0762
|306.022
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|289,5067
|328.324
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|287,8991
|334.005
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|284,4800
|346.508
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|279,3310
|366.697
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|271,3793
|401.089
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|270,2538
|406.371
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|269,1764
|411.496
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|264,8337
|432.982
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|261,3624
|451.248
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|258,7653
|465.966
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|252,6776
|503.197
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|248,7908
|529.591
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|248,7260
|530.088
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|247,3517
|540.013
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|246,7157
|544.692
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|243,1499
|571.909
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|240,7309
|591.723
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|235,4618
|638.200
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|231,9209
|672.395
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|229,1491
|700.847
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|228,3577
|709.140
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|228,3178
|709.545
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|227,5845
|717.442
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|226,7862
|726.262
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|226,6131
|728.159
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|222,8894
|770.402
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|215,5850
|859.040
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|212,5073
|898.416
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|209,0112
|944.602
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|205,8582
|986.936
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Şehir ve Bölge Planlama (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|195,2476
|1.132.318
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.