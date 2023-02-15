4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|286,9507
|337.475
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|283,8259
|348.911
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|278,6576
|369.427
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|277,2622
|375.180
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|266,8557
|422.807
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|262,7526
|443.796
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|258,3816
|468.165
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|255,5012
|485.210
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|255,3779
|486.024
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|251,9981
|507.716
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|242,7606
|574.949
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|234,4196
|647.960
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|228,0889
|711.977
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.