4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 286,9507 337.475 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 283,8259 348.911 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 278,6576 369.427 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 277,2622 375.180 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 266,8557 422.807 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 262,7526 443.796 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 258,3816 468.165 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 255,5012 485.210 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 255,3779 486.024 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 251,9981 507.716 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 242,7606 574.949 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 234,4196 647.960 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 228,0889 711.977

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.