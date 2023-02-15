4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarımsal Biyoteknoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|268,2672
|415.846
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|260,2459
|457.528
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|251,1862
|513.067
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|249,6570
|523.441
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|244,2782
|563.155
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|243,1978
|571.487
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|242,2958
|578.803
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|239,1995
|604.726
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|226,4162
|730.330
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|223,6049
|762.192
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|219,8462
|806.407
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.