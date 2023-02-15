4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarımsal Biyoteknoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 268,2672 415.846 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 260,2459 457.528 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 251,1862 513.067 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 249,6570 523.441 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 244,2782 563.155 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 243,1978 571.487 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 242,2958 578.803 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 239,1995 604.726 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 226,4162 730.330 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 223,6049 762.192 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 219,8462 806.407

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.