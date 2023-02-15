4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarla Bitkileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarla Bitkileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarla Bitkileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tarla Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|291,0369
|322.836
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|285,2512
|343.565
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|283,8783
|348.706
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|275,2220
|383.809
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|275,2046
|383.874
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|274,4575
|387.213
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|270,6042
|404.676
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|264,8776
|432.734
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|263,8796
|437.851
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|260,4562
|456.371
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|259,7700
|460.189
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|258,5827
|466.981
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|258,2663
|468.818
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|257,2806
|474.528
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|254,9167
|488.882
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|252,0953
|507.081
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|250,7243
|516.107
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|250,3208
|518.898
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|249,8951
|521.779
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|248,6246
|530.799
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|245,5874
|553.083
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|244,7451
|559.519
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|243,1792
|571.664
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|241,8012
|582.780
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|241,0551
|589.066
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|240,9354
|590.049
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|240,3128
|595.168
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|237,4661
|619.985
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|230,9627
|682.013
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Tarla Bitkileri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.