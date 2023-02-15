4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarla Bitkileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarla Bitkileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarla Bitkileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tarla Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 291,0369 322.836 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 285,2512 343.565 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 283,8783 348.706 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 275,2220 383.809 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 275,2046 383.874 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 274,4575 387.213 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 270,6042 404.676 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 264,8776 432.734 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 263,8796 437.851 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 260,4562 456.371 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 259,7700 460.189 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 258,5827 466.981 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 258,2663 468.818 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 257,2806 474.528 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 254,9167 488.882 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 252,0953 507.081 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 250,7243 516.107 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 250,3208 518.898 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 249,8951 521.779 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 248,6246 530.799 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 245,5874 553.083 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 244,7451 559.519 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 243,1792 571.664 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 241,8012 582.780 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 241,0551 589.066 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 240,9354 590.049 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 240,3128 595.168 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 237,4661 619.985 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 230,9627 682.013 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tarla Bitkileri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

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