(4 Yıllık) Tarla Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Tarla Bitkileri bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Tarla Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarla Bitkileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarla Bitkileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarla Bitkileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Tarla Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52291,0369322.836
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41285,2512343.565
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47283,8783348.706
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47275,2220383.809
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52275,2046383.874
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41274,4575387.213
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41270,6042404.676
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26264,8776432.734
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41263,8796437.851
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41260,4562456.371
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41259,7700460.189
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31258,5827466.981
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41258,2663468.818
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21257,2806474.528
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 36254,9167488.882
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26252,0953507.081
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26250,7243516.107
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31250,3208518.898
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31249,8951521.779
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31248,6246530.799
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31245,5874553.083
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26244,7451559.519
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31243,1792571.664
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21241,8012582.780
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21241,0551589.066
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26240,9354590.049
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31240,3128595.168
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21237,4661619.985
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21230,9627682.013
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Tarla Bitkileri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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