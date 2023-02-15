4 yıllık bölümler arasında yer alan Tekstil Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tekstil Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tekstil Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Tekstil Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 464,0279 44.630 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 385,2651 123.614 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 342,9411 188.899 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 337,8615 198.840 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 331,2338 212.740 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 326,3185 223.589 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 309,7783 264.979 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 303,6399 282.536 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 300,0626 293.344 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 17 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 13 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.