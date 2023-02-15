4 yıllık bölümler arasında yer alan Tekstil Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tekstil Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tekstil Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tekstil Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|464,0279
|44.630
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|385,2651
|123.614
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|342,9411
|188.899
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|337,8615
|198.840
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|331,2338
|212.740
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|326,3185
|223.589
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|309,7783
|264.979
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|303,6399
|282.536
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|300,0626
|293.344
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.