4 yıllık bölümler arasında yer alan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|282,6808
|353.312
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|279,2639
|366.953
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|269,1469
|411.638
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|265,5714
|429.250
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|260,1789
|457.906
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|259,2293
|463.292
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|257,4849
|473.298
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|253,6180
|497.259
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|251,2728
|512.508
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|246,6393
|545.294
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|245,7934
|551.557
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|242,6946
|575.521
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|239,8480
|599.125
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|235,8953
|634.171
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|224,4873
|752.093
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.