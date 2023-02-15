4 yıllık bölümler arasında yer alan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 282,6808 353.312 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 279,2639 366.953 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 269,1469 411.638 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 265,5714 429.250 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 260,1789 457.906 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 259,2293 463.292 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 257,4849 473.298 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 253,6180 497.259 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 251,2728 512.508 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 246,6393 545.294 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 245,7934 551.557 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 242,6946 575.521 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 239,8480 599.125 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 235,8953 634.171 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 224,4873 752.093

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.