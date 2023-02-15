4 yıllık bölümler arasında yer alan Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 350,7470 174.650 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 339,3725 195.805 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 309,0034 267.148 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 273,1906 392.827 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 272,5830 395.588

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.